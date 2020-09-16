В Челябинске появился новый низкопольный трамвай с USB-розетками и Wi-Fi

Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»
В Челябинск для тестовых испытаний в городских условиях привезли новый низкопольный трамвай, получивший название «Богатырь—М». Для пассажиров в этом транспорте доступен Wi-Fi, также есть и USB-розетки, с помощью которых можно подзарядить свои устройства.
Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»
Помимо этого, в новом трамвае есть система видеоконтроля пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Сам интерьер вагона сделан с применением алюминиевых сплавов, которые снижают пожарную нагрузку. А благодаря улучшенному климат-контролю пассажиры не будут страдать от холода или жары в общественном транспорте.
Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»
Еще одной из интересных особенностей нового трамвая является кабина водителя. Она оснащена несколькими дисплеями и модифицированным эргономическим креслом.
— Для удобства водителя наиболее часто используемые во время движения кнопки дублируются на подлокотнике. Здесь также есть система активной и пассивной помощи водителю при управлении вагоном, — рассказали в Миндортрансе Челябинской области.
Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»
Не забыли и про маломобильные группы населения. Трамвай оснащен откидным пандусом, а также местом для инвалидной коляски с функциями фиксации и оповещения водителя.
Отметим, что новый низкопольный трамвай будет ездить по Челябинску в течение месяца для тестовой обкатки. Этот общественный транспорт появится на маршрутах №3 и №16. О том, когда он начнет развозить пассажиров, сообщат позже.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953