В Челябинске появился новый низкопольный трамвай с USB-розетками и Wi-Fi

Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»

В Челябинск для тестовых испытаний в городских условиях привезли новый низкопольный трамвай, получивший название «Богатырь—М». Для пассажиров в этом транспорте доступен Wi-Fi, также есть и USB-розетки, с помощью которых можно подзарядить свои устройства.

Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»

Помимо этого, в новом трамвае есть система видеоконтроля пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Сам интерьер вагона сделан с применением алюминиевых сплавов, которые снижают пожарную нагрузку. А благодаря улучшенному климат-контролю пассажиры не будут страдать от холода или жары в общественном транспорте.

Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»

Еще одной из интересных особенностей нового трамвая является кабина водителя. Она оснащена несколькими дисплеями и модифицированным эргономическим креслом.

— Для удобства водителя наиболее часто используемые во время движения кнопки дублируются на подлокотнике. Здесь также есть система активной и пассивной помощи водителю при управлении вагоном, — рассказали в Миндортрансе Челябинской области.

Фото: telegram / «Дороги Челябинской области. Миндортранс»

Не забыли и про маломобильные группы населения. Трамвай оснащен откидным пандусом, а также местом для инвалидной коляски с функциями фиксации и оповещения водителя.

Отметим, что новый низкопольный трамвай будет ездить по Челябинску в течение месяца для тестовой обкатки. Этот общественный транспорт появится на маршрутах №3 и №16. О том, когда он начнет развозить пассажиров, сообщат позже.

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