Пешеход погиб под колесами авто в центре Челябинска

Мужчина скончался до приезда скорой. Фото: ГИБДД Челябинска

В ночь на четверг, в районе перекрестка Доватора и Шаумяна 60-летний мужчина попал под колеса Lifan. Как сообщили в ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

— В результате ДТП неустановленный пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте ДТП до приезда скорой, — рассказали в Госавтоинспекции.

О водителе известно, что ему 41 год. Стаж вождения 19 лет.

— Госавтоинспекция рекомендует пешеходам обязательно оснастить свою одежду световозращающими элементами, которые позволяют водителям заранее увидеть человека в темное время суток и избежать наезда, — напомнили в ГИБДД.

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