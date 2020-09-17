На скользкой дороге в Челябинской области произошло смертельное ДТП

Передняя часть «Приоры» оказалась смята. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области/vk.com

В Нагайбакском районе LADA Priora влетела в грузовик Nissan Diesel. В результате водитель отечественной легковушки скончался на месте. Авария произошла поздно вечером в среду, 16 сентября.

— По предварительным данным, 22-летний водитель LADA Priora в условиях дождя, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, — рассказали в ГИБДД по

О водителе LADA Priora известно, что он получил права два года назад. За это время его привлекали 10 раз за нарушение ПДД. В злополучный вечер он направлялся со стороны Магнитогорска в Южноуральск.

Еще одна смертельная авария произошла сегодня ночью в Челябинске. В районе перекрестка Доватора и Шаумяна 60-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса. Пешеход скончался до приезда скорой.

В Челябинске и области уже несколько дней льют дожди. Прогноз погоды — по ссылке.

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