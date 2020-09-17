С зонтиками людям придется еще походить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинскую область продолжает заливать дождем. По данным местного гидрометцентра, в четверг, 17 сентября, непогода сохранится в отдельных районах региона, и вместе с ливнями на людей обрушится сильный ветер — 17-22 м/с. Прогноз погоды до конца недели — в материале КП-Челябинск.

По трехдневному прогнозу синоптиков Челябгидрометцентра, солнышко жители региона увидят в пятницу, 18 сентября. Правда, облачная погода при этом сохранится, но будет преимущественно без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +1… +7 °С, местами возможны заморозки до -2°С. Днем в пятницу и субботу воздух прогреется до +12… +19°С.

В Челябинске в пятницу, 18 сентября, будет без существенных осадков. Ночью похолодает до +3… +5°С, днем потеплеет до +14… +16°С.

В субботу, 18 сентября, можно будет выйти на улицу без зонта — синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Температура воздуха днем — +16… +18°С, ночью — +4… +6°С.

Сервис World Weather формирует информацию о погоде в Челябинске на основе долгосрочного прогноза и данных статистики за прошлые годы. По нему, в столице Южного Урала до конца недели будет облачно. В воскресенье ожидается слабый дождь. В четверг и пятницу днем будет +14°С, ночью — +10°С и +7°С соответственно. В субботу, 19 сентября, в светлое время суток потеплеет до +16°С, а в воскресенье похолодает до +12°С.

Похожий прогноз дают синоптики Gismeteo: в пятницу и субботу можно будет ходить без зонтов и даже периодически радоваться солнышку. Зато в воскресенье снова небольшой дождь, и столбики термометров днем покажут +13 °С.

Сервис «Яндекс.Погода» даёт такой прогноз до конца недели в Челябинске: 18 и 19 сентября будет облачно с прояснениями, а 20 числа — дождливо.

В минувшую среду в Челябинске за день выпало рекордное количество осадков, из-за чего ливневки просто не справились с потоками воды. Некоторые горожане даже не смогли отвести детей в садик, а у кого-то и вовсе сорвало потолок из-за потопа.

Как подготовиться к сезону простуд и избежать опасных осложнений, КП-Челябинск рассказывал в материале.

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