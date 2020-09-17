«К&Б» обогнало «Мечел»: Fоrbes обновил топ-200 компаний, среди которых есть челябинские

«Красное&Белое» пустило сети по всей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журнал Fоrbes опубликовал список 200 крупнейших частных компаний России. В списке — формы, которые контролируют частные лица более чем на 50%. За основу взята выручка за 2019 год на основании данных из открытых источников и сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков.

На 15 месте Магнитогорский металлургический комбинат с выручкой 514,6 млрд. По сравнению с прошлогодним рейтингом ММК поднялось на одну ступень, хотя и потеряло 1,4 млрд.

На 25 месте скандальная сеть «Красное&Белое», заработавшая 344 млрд (+43 млрд), поднявшаяся с 29 места.

— Благодаря низкой ценовой политике и активной экспансии, за несколько лет она превратилась в крупнейшего алкогольного ретейлера страны: у компании более 8700 магазинов, их совокупная выручка растет на 40–70% ежегодно. За первое полугодие 2019-го «Красное и Белое» показала рост более 30%, заработав 172 млрд рублей. Осенью 2019 года было объявлено о завершении процедур по объединению компании с «Дикси» и сетью «Бристоль», — пишет Forbes.

В этом году ретейлер перегнал «Мечел». Металлурги, сменившие «прописку» на Московскую заработали на 16 млрд больше (296.6 млрд), но опустились с 26 на 29 место.

ЧТПЗ, также значащиеся как москвичи, поднялись с 50 на 47 место, заработав 192,3 млрд (+13,5 млрд) Со 153 на 181 место опустился ЧЭМК, потеряв в выручке 4,5 млрд (итого 55.6 млрд). Отметим, что совладельцы ЧЭМК Александр Аристов и Юрий Антипов начали делать бизнес. По договоренности, электрометаллургический комбинат уходит Антипову. Кстати, недавно Аристов сыграл шикарную свадьбу для своей внучки. Челябинцы даже шутят: было лучше, чем на День города.

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