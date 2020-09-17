Непогода добавила людям неприятных сюрпризов. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Сильные ливни в Челябинске привели к подтоплению квартир, подъездов и чердаков в жилых домах. Люди жалуются, что вода буквально стекает с потолков. В мэрии сообщили, что людям в этих случаях стоит обращаться в управляющую компанию, и объяснили куда жаловаться, если коммунальщики не торопятся решать проблему.

По данным чиновников, за двое суток на Челябинск выпала 50-дневная норма осадков. В мэрию за это время поступило большое количество жалоб людей на потопы в домах. С каждой разбираются индивидуально.

Так, сначала челябинцев направляют в управляющую компанию. Если та игнорирует заявки людей или затягивает сроки их исполнения, к решению вопроса подключается администрация города.

— Каждую заявку мы отработаем в кратчайшие сроки, — заверил начальник управления ЖКХ Александр Кочерещенко. — Для этого круглосуточно работает телефон городского диспетчера по ЖКХ — 8 (351) 263-21-21.

Стекающая по потолку и стенам вода в домах — не единственная проблема Челябинска. Люди жалуются на потопы на улицах города. Только за ночь поступило более 50 обращений по этому поводу. Воду откачивают специалисты МБУ «ЭВИС», в оперативном управлении которого находится Централизованная система ливневой канализации.

— Заявки отрабатываются строго в рамках компетенции за сети ливневой канализации на дорогах Челябинска. Внутриквартальная территория, территория частного сектора, промышленных и иных зон, не относится к ведению «ЭВИС», — напомнили в мэрии.

По последним данным, отработано 48 обращений в разных районах Челябинска. Особое внимание уделяют лужам рядом со школами, десткими садами и больницами. Работают семь дежурных бригад, и их силами уже откачано более 66 кубометров воды. Чрезвычайных ситуаций в работе ливневой канализации не выявлено — вода уходит в течение одного часа после полного прекращения дождя. Это, как объяснили в мэрии, считается нормой.

Оставить заявку по подтоплениям на дорогах Челябинска можно по телефону оперативной диспетчерской службы МБУ «ЭВИС» по номеру: 8 (351) 727-46-26.

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