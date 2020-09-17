Челябинский облсуд оставил на свободе бизнесвумен, которая числилась в федеральном розыске

Требования потерпевшей стороны удовлетворять не стали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел жалобу по делу Ольги Чуприной. Потерпевшая сторона попросила пересмотреть решение об избрании меры пресечения для женщины, однако ему было отказано.

— Суд оставил без изменения постановление Калининского районного суда от 14 августа 2020 года, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Следствие просило отправить Чуприну в СИЗО или хотя бы под домашний арест, однако женщина продолжит жить без каких-либо ограничений. Она подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств».

Ольга Чуприна прославилась тем, что в 2017 году отсудила 335 млн рублей у компании АО «Эссен Продакшн», производящей майонез «Махеев». Однако позже выяснилось, что женщина сфальсифицировала документы. После этого Чуприна долгое время скрывалась, ее даже объявляли в федеральный розыск. В результате бизнесвумен нашли только в этом году в Сочи. С 7 сентября женщина находится в психоневрологическом диспансере.

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