СК завершил расследование дела об убийстве Ксении Каторгиной из-за Audi Q5

Сейчас все трое находятся под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование по уголовному делу об убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной, которая была жестоко убита после того, как поехала продавать свою Audi Q5 якобы беременной женщине. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на начальника первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергея Мальцева.

— Расследование уголовного дела завершено, — цитирует издание Сергея Мальцева. — Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября прошлого года. Она поехала показывать дорогую машину потенциальному покупателю и исчезла. Спустя несколько дней следствие вышло на след подозреваемых. К убийству девушки оказались причастны три жителя Челябинской области. Ими оказались Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Они признались, что изначально планировали убить хозяйку малину и продать ее Audi Q5. Убийцы сами показали оперативникам место, где сбросили тело девушки в технический колодец.

Появилось видео, на котором убийца Ксении Каторгиной показывает, как сбрасывал тело в колодец.

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