Текслер потребовал от «Мечела» оперативно решить проблему рыжего дыма

Текслер потребовал от руководства "Мечела" оперативнее решить проблему рыжего дыма. Фото: Андрей АБРАМОВ

В четверг, 17 сентября, губернатор Алексей Текслер встретился с руководством ПАО «Мечел». Обсуждали зеленые мероприятия металлургического завода по сокращению вредных выбросов в воздух и ядовитых стоков в реку Миасс.

Между ПАО «Мечел», правительством Челябинской области, минприроды РФ и Роспотребнадзором заключено соглашение по сокращению вредного влияния на окружающую среду. К 2024 году металлургический комбинат обязан сократить выбросы до 16 %, а «Мечел-кокс» — до 22,5 %. Тема рыжего дыма тоже должна решиться к 2024 году.

Сегодня губернатор поторопил промышленников. Нужно ускориться: есть все возможности и технологии, чтобы убрать проблемы рыжего дыма полностью за три года. В этом поможет реконструкция электродуговой печи электросталеплавильного отделения кислородно-конвертерного цеха.

Гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов предложение поддержал.

Кроме того, перед предприятием поставлены новые зеленые задачи. Например, все доменные печи нужно оснастить системами аспирации, чтобы в цехах не было неорганизованных выбросов. Работа металлургов станет безопаснее.

Через два года металлургический комбинат должен прекратить сбрасывать ядовитые стоки в Миасс. Два из трех стоков перестанут использоваться за счет замкнутого цикла водоснабжения. Вода из третьего стока будет полностью фильтроваться.

Кроме того, на встрече губернатор попросил отремонтировать стадион и ДК, принадлежащие «Мечелу». Об этом просят жители Металлургического района.

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