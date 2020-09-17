В Магнитогорске во время ДТП из маршрутки вылетел пассажир

Авария произошла на оживленном перекрестке Фото: кадр с камеры "Интерсвязь"
Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Труда и Советской в Магнитогорске. 35-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Sonata разворачивался на перекрестке, но не уступил дорогу встречной маршрутке. В результате машины столкнулись, после чего из маршрутки выпал пассажир.
— Пострадал 54-летний пассажир автомобиля «Луидор», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. — Его госпитализировали.
Точный диагноз мужчине еще не поставили, по предварительным данным у него — сотрясение мозга.
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