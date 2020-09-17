Челябинский «Трактор» получил 10 млн рублей за ТВ-трансляции

На арене во время тренировок и матчей работают представители СМИ. Фото: ХК «Трактор»

Каждый год Континентальная хоккейная лига (КХЛ) раздает деньги своим клубам, — прибыль полученную при продаже телевизионных прав. В этом году «гранты» распределили между всеми 24 клубами лиги. КХЛ заявила, что заработала на телеправах более 466 млн рублей. Все деньги пошли в «копилку» команд.

Принцип таков: 30% от этой суммы распределили между всеми участники прошлогоднего турнира, 40% получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже. И далее: 15% «отстегнули» участникам плей-офф, 10,5% — клубам, вышедшим во второй раунд плей-офф и 4,5% — победителю регулярного турнира КХЛ.

«Трактор» оказался в числе аутсайдеров: на его счету чуть более 10 млн рублей (смотри таблицу). Правда, нужно учитывать, что черно-белые могли бы заработать больше, но не сумели попасть в плей-офф. Для сравнения: финский «Йокерит» получил более 50 млн, ЦСКА — почти 47 млн, «Сибирь» — 22 млн…

Так распределились доходы КХЛ за продажу прав на телетрансляции. Фото КХЛ.

КХЛ рекомендуют потратить эти деньги, в том числе, на модернизацию инфраструктуры арен, организацию качественных видеоконференций для СМИ (в том числе закупку профессионального оборудования), повышение уровня обслуживания зрителей.

Объем этих вливаний может показаться не слишком уж весомым для профессионального хоккея. Ведь только сезонная зарплатная ведомость «Трактора» порядка 900 млн рублей. А если учесть расходы на премии, поездки, питание, проживание, экипировку, то бюджет клуба перевалит за миллиард.

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