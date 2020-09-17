Не выдержали челябинских ливней: на Таганае смыло два моста

Новый мост начнут строить в конце месяца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В национальнам парке «Таганай» в Челябинской области смыло две переправы. Информацию об этом подтвердили в администрации парка.

— «Жертвами» непогоды стали Горбатый мост через реку Большая Тесьма и мост у Киалимского кордона, — рассказали в администрации Таганая.

Всех туристов просят прокладывать свой маршрут только по Нижней тропе. Отмечается, что это уже не первый случай, когда смывается мост через Тесьму. Летом 2014 года это произошло во время мощного циклона. После этого сооружение восстановили, оно стабильно выдерживало паводки, но осенние ливни в этом году не оставили ему шансов.

В администрации добавили, что этот случай будет учитываться при создании нового моста — его начнут возводить уже в конце сентября.

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