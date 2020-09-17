Отопительный сезон в Челябинске 2020: где тепло уже включили

В девяти садиках города уже тепло. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 17 сентября, начали подавать отопление на городские объекты социальной сферы. По заявке руководителей учреждений уже сегодня к теплу подключили девять садиков и одну городскую больницу, сообщает пресс-служба администрации города.

Отопительный сезон в области начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов.

— Однако детские сады, школы, больницы и прочие социальные учреждения могут подключить к теплу раньше общего старта отопительного сезона. Для этого руководитель такого учреждения должен обратиться в свою теплоснабжающую организацию и подтвердить готовность объекта к приему теплоносителя, — говорят в мэрии.

При этом есть одно ограничение. Если учреждение расположено в жилом доме, то его подключают к теплу при согласии собственников жилья. Решение о начале отопительного сезона в этом случае принимают на общем собрании дома, заявку на подключение подает управляющая компания.

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