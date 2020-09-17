Бесконтактно температуру измеряют и в самой большой школе на Урале — ОЦ №5. Если температура повышена — система выделяет лицо красным квадратом. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Студентам и преподавателям Южно-Уральского государственного университета (ЮУГМУ) начали измерять температуру тела на входе в учебные корпуса с помощью тепловизоров. Два прибора вуз приобрел за свой счет, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Тепловизоры установили на входе в главный и во второй учебный корпуса.

— Мы решили выделить из собственного бюджета деньги на оснащение ЮУГМУ тепловизионными комплексами, чтобы обеспечить безопасность их здоровья и максимально снизить вероятность распространения коронавируса, — рассказал ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский. — В дальнейшем их можно будет использовать в периоды других сезонных заболеваний.

Вуз ежедневно посещают до полутора тысяч человек. По словам Ильи Волчегорского, для профилактики распространения COVID-19 сотрудники и студенты за счет вуза также обеспечены защитными масками и антисептиками, а в каждой аудитории установлены рециркуляторы, обеззараживающие воздух.

Тепловизоры позволяют одновременно измерять температуру тела одновременно нескольким десяткам людям. Это помогает избежать очередей. Устройства оснащены системой распознавания лиц — информация о людях с повышенной температурой хранятся в базе данных.

Людей с повышенной температурой направляют к врачу и не допускают до занятий. Для этих целей выделяют транспорт университета. Для студентов приезжающих из ближнего зарубежья, проводятся тестовые исследования на выявление COVID-19.

В начале пандемии учащиеся Южно-Уральского медуниверситета попросили руководство вуза поменять формат обучения из-за распространения коронавируса. Студенты тогда написали петицию.

В июне от пневмонии умерла сотрудница медицинского университета. Уважаемая коллегами специалистка проработала в медицине 14 лет.

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