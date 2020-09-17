В Челябинске не стали укладывать асфальт под припаркованной иномаркой

Фото: telegram / «ОНФ Челябинская область»

В Челябинске подрядчики, которые укладывали асфальт на улице Мамина, решили пропустить участок дорожного покрытия под припаркованным автомобилем. Со своей проверкой туда выехали эксперты ОНФ. У них возникли вопросы по поводу выполнения дорожных работ.

— С одной стороны, масса вопросов к логике подрядчика. С другой - вновь приходится поднимать наболевшую тему полного отсутствия межведомственного взаимодействия в Челябинске. Начиная от дорожников и коммунальщиков, заканчивая дорожниками и ГИБДД, — сообщили в ОНФ.

По словам жителей города, автомобиль, о котором идет речь, стоит со спущенным колесами уже полгода. Сейчас активисты требуют найти владельца этой машины, а также наладить межведомственное взаимодействие в Челябинске. Иначе, как считает ОНФ, «все так и будет упираться в стену непонимания между компаниями и управлениями».

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