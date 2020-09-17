Владимир Мякуш заявил, что намерен остаться спикером Заксобрания Челябинской области

Владимир Мякуш сохранил мандат депутата в седьмом созыве Заксобрания области.

Владимир Мякуш сохранил мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области и надеется также сохранить должность спикера. Об этом политик рассказал КП-Челябинск в четверг, 17 сентября.

Напомним, в прошлые выходные на Южном Урале прошли выборы в региональный парламент. Имя Владимира Мякуша было заявлено вторым в партийном списке от «Единой России».

— Это дало мне право выиграть мандат депутата. Но руководящие органы Заксобрания будет избирать новый состав. Поэтому я не могу быть уверен, что уже председатель. Но такое желание, силы, здоровье есть. Я полезен команде и буду работать, — заявил КП-Челябинск Владимир Мякуш.

Напомним, ранее Мякуш уступил губернатору области Алексею Текслеру пост главы региональной ячейки «Единой России». В среду, 16 сентября, Алексей Текслер принял решение возглавить местное отделение партии.

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