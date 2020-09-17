В Челябинске прооперировали шестилетнюю девочку с двумя желудками

После операции девочку перевели из реанимации в обычную палату. Фото: vk.com / «ЧОДКБ»

У шестилетней девочки Даши из Казахстана редкая врожденная патология: в ее организме находятся два желудка. Мама ребенка не знала об этом. Она начала волноваться, когда девочка стала страдать от запоров. Женщина сразу же отправилась с Дашей ко врачам, но они не могли сообщить о точном диагнозе.

— Мы даже ездили в Астану, но нам точного диагноза так и не сказали. Оперировать не стали, поскольку ребенок еще маленький. Мне подруга посоветовала обратиться в ЧОДКБ к Николаю Михайловичу Ростовцеву, — сообщила мама девочки.

В ходе обследования в Челябинске выяснилось, что у девочки было удвоение желудка. Из-за этого и возникали запоры. Дело в том, что еда у ребенка попадала только в один желудок, а во втором находилась слизистая, где также вырабатывалось желудочное содержимое.

Хирурги решили сделать операцию по удалению второго желудка. Ее проводили заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Ростовцев и детский хирург Вадим Ромасенко.

— Локализация очень неудобная, второй желудок располагался под левой долей печени. Приподняли печень, рассекли связку и получили доступ. Так как было расположено близко и к печени, и к желудку, изначально было непонятно, что это за образование, к чему оно относится – к печени или к желудку, — сообщил Николай Ростовцев,

Подобные операции обычно совершают с большим разрезом. Однако в этом случае было решено все сделать эндоскопически.

— Поставили три торакара и аккуратно убрали второй желудок. Слизистых слоя у желудков было два, а вот мышечный один, — сообщил Николай Ростовцев,

Операция прошла успешно. Шестилетняя Даша уже переведена из реанимации в палату

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru