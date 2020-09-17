В Челябинске задержали тюменца, объявленного в федеральный розыск за преступление

Преступника поймали сотрудники Росгвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования улиц в Челябинске обратили внимание на мужчину, находившегося возле дома по улице Горького, 12. Он был похож по приметам на человека, который был недавно объявлен в федеральный розыск.

Росгвардейцы приняли решение задержать мужчину и установить его личность. Подозрения сотрудников вневедомственной охраны подтвердились. Выяснилось, что задержанный действительно находится с 10 августа в розыске за кражу продуктов из супермаркета в Ишиме в Тюменской области.

Сейчас житель Тюменской области находится в отделе полиции Тракторозаводского района для дальнейшего разбирательства.

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