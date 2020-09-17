Тело Тесака отправят на дополнительную судмедэкспертизу

Максим Марцинкевич. Фото: kp.by

Тело Максима Марцинкевича будет направлено на дополнительную судмедэкспертизу. Как заявил РИА Новости адвокат погибшего Андрей Михальчик, это было сделано из-за возникшего общественного резонанса.

По словам юриста, отцу Тесака звонили 16 сентября из Челябинска с просьбой забрать тело погибшего. Было обещано, что это даже можно будет сделать на следующий день. Однако 17 сентября было решено провести дополнительную экспертизу тела, чтобы выяснить причины смерти. Она должна занять пять дней.

Сам Михальчик считает, что Марцинкевич не совершал самоубийства, так как тот является «морально устойчивым и волевым человек». Адвокат Тесака полагает, что известного националиста могли убить в СИЗО. Он даже направил заявление в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве.

Этот скриншот переписки выложил на своей личной странице в facebook адвокат Тесака. Фото: facebook.com / Андрей Михальчик

Напомним, Максима Марцинкевича нашли мертвым утром 16 сентября в челябинском СИЗО № 3. В этом месте он находился временно, националист готовился к отправлению в Москву. Рядом с его телом лежала предсмертная записка.

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