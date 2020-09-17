Челябинский «Трактор» одержал уверенную победу над подмосковным «Витязем»

"Трактор" прервал проигрышную серию с "Витязем". Фото ХК "Трактор".

«Медведи» приехали в Подольск к целой челябинской «диаспоре». В «Витязе» играют воспитанники «Трактора» Евгений Катичев, Артём Бородкин, Александр Семин, Исаак Валицкий и Данила Моисеев, а одним из тренеров работает Максим Бец. Что до очных противостояний, то черно-белые в трех предыдущих матчах не могли одолеть «витязей»…

В матче 17 сентября в Подольске «Трактор» открыл счет – гол на счету Виталия Кравцова. В том же первом периоде хозяева отыгрались – 1:1. Второй отрезок матча получился «сухим». Зато в третьем дело пошло. Дубль сделал Кравцов — это уже его четвертая шайба в составе «Трактора» с начала сезона, а спустя пару минут Оберг увеличивает преимущество до 3:1. Счет не изменился до сирены. Это вторая подряд победа «Трактора» в выездной серии. Накануне черно-белые переиграли «Спартак» — 2:1.

А 20 сентября «Трактор» начнет домашнюю серию. Соперник — хабаровский «Амур» (начало в 17:00).

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