Водитель иномарки не увидел пешехода в темноте. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

Гибелью пешехода обернулось вечернее ДТП под Челябинском. 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте недалеко от знака «Пешеходный переход», насмерть сбил Hyundai Elantra. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Авария на повороте на поселок Малая Сосновка произошла вечером в четверг, 17 сентября. Мужчину в 21:40 сбил 38-летний водитель за рулем Hyundai Elantra.

— От полученных травм пешеход 1993 года рождения скончался на месте аварии, — рассказали в городском управлении ГИБДД. — На его одежде не было световозращающих элементов, которые помогли бы водителю заранее увидеть пешехода в темное время суток.

От удара лобовое стекло прекратилось в крошку. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

Накануне в Магнитогорске во время ДТП из маршрутки вылетел пассажир. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В ночь на четверг в районе перекрестка Доватора и Шаумяна 60-летний мужчина погиб под колесами Lifan. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В Нагайбакском районе LADA Priora влетела в грузовик Nissan Diesel. В результате водитель отечественной легковушки скончался на месте. Авария произошла поздно вечером в среду, 16 сентября.

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