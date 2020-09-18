Текслер узнал, сколько рабочих строят инфекционную больницу

Губернатор приехал на стройку. Фото: Южноуральская панорама.

На стройплощадке областной инфекционной больницы в Малой Сосновке можно находиться только в резиновых сапогах: «чисто поле» после больших дождей раскисло. Но уже в ноябре здесь завершится строительство важного для региона объекта и проляжет широкая дорога. Рассчитанная на 100 мест больница многопрофильного толка сможет при необходимости принимать до 500 пациентов. Больница - это подразделение Челябинской областной клинической больницы N 3.

Сегодня, 18 сентября, на стройку приехал губернатор Алексей Текслер. Важную стройку он курирует лично. Ежедневно отчет о возведении модульного здания поступает главе региона и публикуется в СМИ. Цена вопроса — 2,5 млрд. руб. Деньги выделил областной бюджет.

Сейчас на стройплощадке работает 350 строителей. Каркас семи корпусов готов: собирается здание по принципу конструктора Лего, из готовых блоков. Это в разы сокращает сроки возведения. В пиковые дни рабочих на стройплощадке буде второе больше.

Строительство должно завершиться в ноябре. В составе больницы будут реанимационные палаты, операционные, диагностическая лаборатория. Планировка больницы уже предусматривает разделение на «красную» зону, для тяжелых пациентов, и «зеленую», для остальных больных.

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