Погода в Челябинске на выходные 19 и 20 сентября 2020 года: на один день возвращается солнце

Когда на улице холодно, согревают теплые чувства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После холодной и мокрой рабочей недели Челябинск ждут относительно добрые выходные. Будут и солнышко, и тепло. Рассказываем, какая погода установится городе в выходные, 19 и 20 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, уже в субботу в городе потеплеет до +18 градусов. День будет солнечным, но дождик все же возможен. Также синоптики обещают сильные порывы ветра.

В воскресенье погода испортится: температура опустится до +12…+14 градусов, небо затянется облаками и пойдет дождь. Также возможны сильные порывы ветра.

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