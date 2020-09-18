В Челябинске потерялся говорящий попугай родом из Западной Африки

Так выглядит потерявшийся попугай. Фото: hornews.com

В Челябинске потерялся говорящий попугай породы жако, которого зовут Антонио (также откликается на имя Тоша). Он вылетел на улицу через открытую дверь дома. Как сообщил «Хорошим новостям» хозяин птицы Семен Рында, птица исчезла неделю назад в поселке Шершни.

— Летом родители забрали Тошу в свой дом у Шершней. В сентябре они планировали возвращаться в город. 12 сентября утром попугай сидел на клетке, а когда родители вошли в дом, Тоша внезапно вылетел в открытую дверь, — рассказал Семен изданию «Хорошие новости».

Хозяин попугая разместил объявления о пропаже в городских пабликах соцсетей. Пользователи интернета рассказывают, что видели птицу и кидали метки с геолокациями ее нахождения. Однако пока что Тошу поймать не удается. Сам Семен вместе со своим отцом каждый день ездят к поселку Шершни, чтобы найти птицу.

Попугай жако родом из Западной Африки. Он не приспособлен к жизни в суровом климате Южного Урала. Хозяева птицы опасаются, что Тоша не сможет выжить, когда в регионе наступят холода.

Если вам что-то известно о сером попугае жако, который летает в окрестностях Челябинска, то сообщите информацию о его нахождении по телефону +79127913111 (Сергей) или же напишите во «Вконтакте» Семену Рынде.

Хозяева хотят найти птицу как можно раньше, иначе с наступлением холодов ей придется тяжело.Фото: hornews.com

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