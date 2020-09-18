Стало известно, сколько всего закрыто на карантин классов и школ в Челябинской области

Число классов, ушедших на карантин с начала учебного года в регионе, скоро дойдет до 400. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Министерство образования Челябинской области рассказало, сколько всего было закрыто на карантин классов и школ в регионе из-за пандемии коронавируса. Выяснилось, что эта цифра почти

— На данный момент закрыты 398 классов в Челябинской области. Также закрыты три школы. Они находятся в Нагайбакском, Красноармейском и Кизильском районах, — сообщила пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова.

В ведомстве добавили, что решение о закрытии на карантин могут принимать сами школы, если у них эпидпорог превышен по всем рекомендациям Роспотребнадзора. В случаях, если число учащихся образовательных учреждений не превышает 40-50 человек, то руководство принимает решение о полном закрытии школы.

В суточной статистике регионального Минздрава по коронавирусу ежедневно публикуют данные о выявленном COVID-19 у школьников. За минувшие сутки таких случаев два. Возраст детей, и из каких они городов, в ведомстве не уточнили.

Напомним, Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru