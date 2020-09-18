Стало известно, сколько всего закрыто на карантин классов и школ в Челябинской области

Число классов, ушедших на карантин с начала учебного года в регионе, скоро дойдет до 400.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Министерство образования Челябинской области рассказало, сколько всего было закрыто на карантин классов и школ в регионе из-за пандемии коронавируса. Выяснилось, что эта цифра почти
— На данный момент закрыты 398 классов в Челябинской области. Также закрыты три школы. Они находятся в Нагайбакском, Красноармейском и Кизильском районах, — сообщила пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова.
В ведомстве добавили, что решение о закрытии на карантин могут принимать сами школы, если у них эпидпорог превышен по всем рекомендациям Роспотребнадзора. В случаях, если число учащихся образовательных учреждений не превышает 40-50 человек, то руководство принимает решение о полном закрытии школы.
В суточной статистике регионального Минздрава по коронавирусу ежедневно публикуют данные о выявленном COVID-19 у школьников. За минувшие сутки таких случаев два. Возраст детей, и из каких они городов, в ведомстве не уточнили.
Напомним, Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.
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