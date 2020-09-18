Челябинцам предложили сдать ненужную одежду и средства гигиены для помощи бездомным

Подобные акции в Челябинске проводятся не в первый раз. Фото: vk.com / АНО «Жизнь»

В Челябинске 20 сентября возле ДК «Строителей» с 11:00 до 13:00 будут стоять волонтеры проекта «Автобус жизни». Они станут принимать от жителей города благотворительность в виде вещей и продуктов, которые раздадут бездомным и направят в приюты столицы Южного Урала и Копейска.

— В рамках акции «Разделяйка» — сбор вторсырья — мы впервые проводим сбор продуктов, одежды и средств гигиены, — сообщили волонтеры проекта в своей официальной группе во «Вконтакте».

Желающие могут привезти средства гигиены — это мыло, шампунь, бритвенные станки, а также пасты и щетки. Помимо этого, принимаются одежда и постельное белье. Это все желательно следует привезти чистым и в хорошем состоянии.

Продукты пригодятся для приготовления пищи для бездомных. Жителей города просят привозить гречку, рис, макароны, консервы и овощи.

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