Шкатулка с драгоценностями. В Челябинске открылся отремонтированный Молодежный театр

Алексей Текслер с супругой Ириной посмотрели премьеру спектакля. Фото: gubernator74.ru

Замечательному зданию Молодежного театра в Челябинске исполнилось 117 лет. Легкое здание, построенное по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского, с 1982 года служит домом для театра юных зрителей. С 2011 года театр носит название Молодежного.

За более чем вековую историю уникальное здание обветшало и нуждалось в капитальном ремонте. Восстановили храм искусства по национальному проекту «Культура».

Цена вопроса — 220 млн рублей. Укреплен фундамент, заменены инженерные системы в здании, уложена новая кровля. Отремонтирован фасад и все помещения. Полностью обновлена сцена и оборудование — световое, звуковое. В зале установлены новые кресла. Паркет из ценных пород дерева складывается в замысловатые узоры. Театр — настоящая шкатулка с драгоценностями!

В пятницу, 17 сентября, в отремонтированном Молодежном побывал губернатор Алексей Текслер. Он дал старт театральному сезону. Вместе с супругой Ириной глава региона посмотрел премьеру спектакля «Как слониха упала с неба».

— Я в этот театр ходил в детстве. Я очень хорошо его помню, и первый театр, в который мы пришли с семьей после возвращения в регион, — как раз Молодежный театр. Было заметно, что театр обветшал. Мы решили по национальному проекту «Культура» выполнить комплексный ремонт. Мне очень понравилось, качественно выполнены работы, я уверен зрители это оценят, — Алексей Текслер.

Преображением театра глава региона остался очень доволен: сохранен исторический колорит здания.

Ремонтом театра глава региона остался очень доволен. Фото: gubernator74.ru

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