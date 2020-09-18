В Челябинской области еще 70 дольщиков получат квартиры

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Проблемных дольщиков в Челябинской области станет меньше. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина решил восстановить права пострадавших дольщиков. В Копейске достроят дом компании «Инман». Новоселья отметят 70 дольщиков.

Ситуация с долгостроями — на контроле губернатора Алексея Текслера. Глава области не раз обращался к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов Челябинской области наблюдательным советом Фонда.

В прошлом году область создала региональный Фонд помощи дольщикам. Тогда в региональном бюджете более 200 млн. руб. было предусмотрено на решение проблем с долгостроями. В этом году — плюс 537,9 млн.

Напомним, в Челябинске решено достроить дом ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Работы стартуют в этом году.

Решено достроить четыре дома застройщика-банкрота «Радуга». Еще по трем домам компании 49 дольщиков получат компенсации.

108 дольщиков дома «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе получили компенсацию.

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