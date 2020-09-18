В ДТП с маршруткой в Магнитогорске пострадал подросток

От удара маршрутка упала на бок. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Вечером пятницу, 18 сентября, по улице Вознесенская в Магнитогорске произошла авария с маршруткой. Водитель Skoda Yeti, при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу «Луидор», ехавшему по встречной полосе. В результате маршрутка упала на бок. Среди пассажиров был ребенок 14-15 лет.

Как пишет «Магнитогорский рабочий» со ссылкой на очевидцев, в иномарке ехала семья: родители и трое детей. Все они отделались испугом. Хуже дела у пассажиров микроавтобуса: мужчина разбил голову, женщина выбила плечо и еще одна пассажирка ударилась головой.

Как уточнили в полиции, трое пассажиров микроавтобуса, еще шестерых, в том числе подростка, отпустили на амбулаторное лечение.

— В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ГИБДД по Челябинской области.

Еще одно ДТП с маршруткой по схожему сценарию произошло в Магнитогорске днем ранее. Hyundai Sonata разворачивался на перекрестке улиц Труда и Советской, не уступив дорогу встречной маршрутке. В результате из микроавтобуса выпал пассажир.

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