В учебных заведениях школьникам замеряют температуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, за сутки в регионе COVID-19 диагностирован еще у 81 человека, 3 из которых — школьники. Всего с начала пандемии заболели 15 850 южноуральцев. Из больниц выписали 20 пациентов, а общее число выздоровевших составило 12 359 человек. Под присмотром врачей остаются 3 006 заболевших.

За сутки не обошлось и без смертей. Умерли два пациента, у которых был диагностирован ковид. У всех он был сопутствующим, смерть наступила от других болезней:

— ишемическая кардиомиопатия, сахарный диабет — мужчина, 77 лет;

— цирроз печени, гипертензия — мужчина, 81 год.

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