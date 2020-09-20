Интернаты и дома престарелых Челябинской области вернулись к режиму изоляции

Работникам соцучреждений придется вновь заступать на двухнедельные смены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области вернули режим превентивной изоляции на работу стационарных учреждений из-за коронавирусной инфекции. Теперь сотрудникам интернатов и домов престарелых придется заступать на двухнедельные смены и буквально жить со своими пациентами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Изменения затронут 9 психоневрологических интернатов, 7 государственных домов престарелых и инвалидов, также 2 государственных центра содействия семейному воспитанию. Первая двухнедельная смена для работников соцучреждений будет длиться с 18 сентября по 1 октября, а вторая — со 2 по 15 октября.

— Все сотрудники, работающие в режиме превентивной изоляции, получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета. На эти цели дополнительно направлено 31,8 млн рублей. Для проживания и отдыха персонала организованы специальные места, — сообщила пресс-служба минсоцотношений региона.

Напомним, о том, что интернаты и дома престарелых вернулись к штатному режиму, стало известно 8 сентября. Однако отменный режим превентивной самоизоляции просуществовал не больше двух недель.

В соцучреждениях региона продолжает действовать масочный режим и соблюдаться социальная дистанция. Также введены ограничения на доступ посетителей, а помещения проходят интернатов и домов престарелых ежедневно проходят через дезинфекцию.

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