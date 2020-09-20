Челябинск попал в лидеры среди городов России по негативному отношению к кредитам

Для Челябинска становится традицией занимать лидирующие позиции в различных исследованиях, проводимые аналитиками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Независимое агентство Zoom Market назвало список российских городов, жители которых больше всего испытывают негативное отношение к кредитам. Первое место в рейтинге занял Челябинск, на втором месте расположился Омск, а на третьем — Саратов.

— Рейтинг был сформирован на основании четырёх вопросов: «скажите, как вы относитесь к кредитам?», «Вы брали кредит?», «Есть ли у вас действующий кредит?», «Вы допускаете возможность повторно взять кредит?» — сообщили в независимом агентстве.

По результатам исследования 92% респондентов, у которых есть действующие кредиты, отметили, что негативно относятся к ним. Между тем, 86% опрошенных заявили, что могут допустить возможность повторного кредитования.

Аналитики проводили опрос среди жителей 21 российских городов по методу телефонных и личных интервью. Всего приняли участие 2520 респондентов.

Этим летом эксперты проводили опрос среди жителей городов России. Респондентам задавали вопросы об их отношении к приезжим из других стран. Тогда выяснилось, что Челябинск попал в тройку лидеров по ненависти к мигрантам.

Напомним, ранее Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. За год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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