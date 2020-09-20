В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились еще семь школьников

Заболеваемость в регионе продолжает расти Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на утро, 20 сентября, в регионе зарегистрировали 80 новых случаев COVID-19. Среди них — семь школьников, по требованию Роспортебнадзора на карантин закрыт один класс. С начала пандемии число заболевших достигло 15 930.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — мужчина, 65 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 82 года;

— стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, гипертрофия миокарда — мужчина, 83 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — мужчина, 99 лет.

Больничные палаты при этом покинули 17 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 376 человек. Под присмотром врачей остаются 3065 зараженных.

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