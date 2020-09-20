В Курганской области самолет совершил посадку на трассе. Прокуратура организовала проверку инцидента

Фото: vk.com / Антон Червоткин

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в СМИ появились публикация о приземлении легкомоторного самолета на трассе Курган-Куртамыш. Об сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

—Уральским транспортным прокурором дано поручение о незамедлительном проведении проверки. Курганскому транспортному прокурору поручено лично разобраться в ситуации, — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

По результатам проведенной проверки надзорное ведомство даст должную оценку произошедшему, а в случае выявления нарушения закона — примет меры реагирования.

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