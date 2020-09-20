Дожди с мокрым снегом: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

К дождям в регионе теперь добавится и снег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пасмурная погода, которая установилась в последние дни в Челябинской области, продолжает приносить неприятные сюрпризы. Похоже, что южноуральцам придется одеваться гораздо теплее, начиная со следующей недели.

— В отдельных районах Челябинской области сохраняются дожди, местами до умеренных, в горах с мокрым снегом, усиление ветра 17-22 м/с, — сообщили в МЧС.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru