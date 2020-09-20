«Трактор» в сухую разгромил «Амур» на домашнем льду

«Черно-белые» забили 5 шайб в ворота гостей. Фото: vk.com / Хоккейный клуб «Трактор»

Игроки «Трактора» уверенно начали свою игру на домашнем льду. Первая шайба была заброшена уже на 51 секунде первого периода. Отметился нападающий «черно-белых» Алексей Бывальцев. А вот вторая шайба была забита уже из меньшинства. И снова отличился Бывальцев. В итоге по результатам первого периода счет был 2:0 в пользу «Трактора».

Во втором периоде у «черно-белых» возникли небольшие проблемы: на целых 10 минут из-за неспортивного поведения из игры был удален нападающий Понтус Оберг. Однако игроки челябинского клуба смогли сдержать натиск хабаровского «Амура». Дождавшись возвращения всех игроков на лед, «черно-белые» забили две шайбы. Результатами отметились нападающие Лукаш Седлак и Виталий Кравцов.

Первая половина третьего периода прошла спокойно. Игроки голов не забивали. Но в конце матча гости допустили ошибку, в результате один из их игроков был удален. Получив преимущество, «черно-белые» реализовали свое большинство и забили гол на 15 минуте. Им отметился защитник Ник Бэйлен. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу «Трактора».

Кстати, в этот раз главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин присутствовал на игре. Он давал указания своим подопечным с тренерского мостика. Отметим, ранее тренер «черно-белых» не смог принять участие в выездных матчах, так как болел обычной простудой.

Следующая игра «черно-белых» состоится 22 сентября. Челябинский клуб примет у себя дома череповецкую «Северсталь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru