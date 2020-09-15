«Таганаю» в Челябинске быть: конгресс-холл все же откроют

Хорошая новость — конгресс-холл «Таганай» не останется недоделкой, как его некоторые собраться в Челябинске. Сейчас для новых помещений ищут арендаторов. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», комплекс сдадут в эксплуатацию в октябре, а свои двери он распахнет в конце года.

— Если вы что-то пропустили, то мы напомним. «Таганай» задумывался под официальные встречи саммитов ШОС и БРИКС. После переноса мероприятий в Петербург и позднее из-за коронакризиса срок сдачи, казалось, будет сдвигаться бесконечно, — добавляют авторы «Челябушки». — К удивлению общественности было решено превратить конгресс-центр в торгово-развлекательную площадку (еще одну), от которых город уже ломится. Теперь вот поиск арендаторов, да не где-нибудь, а через сайт объявлений Авито. Бесславный конец чьих-то амбиций. Но хотя бы меньше негативных символов в Челябушке. Вздохнем с облегчением.