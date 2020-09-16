В чем смысл: общественников удивила повторная проверка добровольцев на антитела к ковиду

Фото: Архив КП.

В челябинском Роспотребнадзоре анонсировали новую проверку на коллективный иммунитет к ковиду. Однако с небольшим условием. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», зовут на анализ лишь тех добровольцев, которые уже участвовали в июньском обследовании.

— То есть, фактически, проверка на встречу с инфекцией повторная. В чем тогда смысл и будет ли представление полным с такой рандомностью? — недоумевают авторы «Челябушки». — Из объяснений сотрудников ведомства трудно понять, зачем понадобился второй этап. Итоги первого озвучены не были. В той же Свердловской области результаты исследования о популяционном иммунитете опубликовали еще в начале сентября. Гоним мысли об утере бумаг, прочих загвоздках и ждем финала. Неплохо было бы проанализировать, сравнить (а некоторым и успокоиться).

Приглашение для повторного исследования Роспотребнадзор отправит волонтерам на электронную почту.

Кстати, в июне сотрудники «Комсомолки» на себе проверили, как проходит тестирование. Одна из наших коллег чуть не упала в обморок.