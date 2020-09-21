«В выходные ожидается потепление»: в мэрии рассказали, когда подключат отопление в квартирах Челябинска

Челябинцы уже жалуются на холод в квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К утру понедельника, 21 сентября, в Челябинске включили отопление на 235 объектах — это детсады, школы, интернаты и больницы. Об этом доложил на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— По заявкам продолжаем подключать, — отметил он.

С 15 сентября власти ведут мониторинг среднесуточных температур. Но пока жителей многоквартиных домов порадовать нечем.

— Температура ниже +8 не опускалась. В выходные ожидается потепление, — отметил Сергей Авдеев. — Начнем подключать, как только будет опускаться ниже в течение пяти дней.

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