Такую картину наблюдали жители Уреньги. Фото: Ксения Жданова / Vk.com

В горнозаводской зоне Челябинской области у утру понедельника, 21 сентября, столбики термометров опустились ниже 0°C и выпал первый снег. По данным синоптиков, непогода — сильный ветер и утренние заморозки до -3°C — задержится в отдельных районах региона до среды.

— Похолодание связано с прохождением холодного фронта, — уточнили в Челябинском гидрометцентре.

Люди активно делятся снимками первого снега в соцсетях. Сообщения поступают из Златоуста и соседних районов.

— Зато отопление дали ночью, — делится радостью житель третьего микрорайона Златоуста Максим Наумов.

В Челябинскую область заглянула зима. Фото: Ольга Юшина / Vk.com

Челябинск тоже полностью готов к запуску отопительного сезона. Рассказываем, когда дадут тепло.

Снег начал идти вечером в воскресенье, 20 сентября. Фото: Ксения Ахмедова / Vk.com

Об ухудшении погоды в Челябинской области накануне предупредили в региональном МЧС. По данным ведомства, в отдельных районах Южного Урала сегодня будет дождливая погода, в горах — с мокрым снегом, возможно усиление ветра до 17-22 м/с.

В минувшую среду в Челябинске за день выпало рекордное количество осадков, из-за чего ливневки просто не справились с потоками воды. Некоторые горожане даже не смогли отвести детей в садик, а у кого-то и вовсе сорвало потолок из-за потопа.

Как подготовиться к сезону простуд и избежать опасных осложнений, КП-Челябинск рассказывал в материале.

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