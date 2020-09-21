Среди вновь заразившихся семеро школьников.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На утро понедельника, 21 сентября, общее число зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 16007 человек. За минувшие сутки новой инфекцией заразились 77 южноуральцев, в том числе семеро школьников. На карантин закрыт один класс.
На лечении остаются 3 тысячи 115 человек.
В регионе отмечены еще три смерти. Все погибшие пациенты с коронавирусом имели серьезные сопутствующие заболевания:
— 84-летний мужчина с ковид скончался от хронической обструктивной болезнью легких, также у пациента был кардиосклероз;
— 65-летняя женщина ушла из жизни из-за обострения дыхательной недостаточности, также у пациентки был ревматоидный артрит;
— 72-летнюю женщину подвела гипертония и хронический гломерулонефрит.
Всего в начала пандемии в регионе скончались 450 человек, заразившихся коронавирусом.
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