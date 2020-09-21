Неизвестные вырубили два десятка деревьев на Северо-Западе Челябинска

Удивительно, что деревья удалось вырубить тайно. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске ищут неизвестных, которые тайно вырубили два десятка деревьев в гаражном кооперативе «Северо-Западный», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Проверкой установлено, что неустановленные лица снесли 21 дерево различных пород. При этом разрешение на снос зеленых насаждений городское Управление экологии и природопользования не выдавало. Размер ущерба за составил около 46 тыс. рублей, — рассказывает старший помощник прокурора Челябинской области по связям с общественностью Наталья Мамаева.

В отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. За незаконную рубку деревьев злоумышленникам грозят два года тюрьмы и крупный штраф.

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