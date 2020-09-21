«Их никто не останавливает»: мэр Челябинска потребовала ужесточить контроль соблюдения масочного режима

Наталья Котова отметила, что посетители магазинов и пассажиры транспорта не соблюдают масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, увеличив в раз количество проверок.

— Масочный режим не соблюдается ни в транспорте, ни в магазинах. Сотрудники сами соблюдают его, но покупатели заходят без масок, их никто не останавливает — ни охранники, ни сотрудники, — заявила градоначальница на аппаратном совещании.

Распоряжение было дано начальникам управлений торговли и транспорта и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Напомним, режим повышенной готовности по коронавирусу в Челябинске продлен до 4 октября. А это значит, что в общественных местах нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

По данным минздрава, на утро 21 сентября в регионе подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Статистики от горздрава пока нет.

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