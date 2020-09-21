Прокуратура заставила ТСЖ отремонтировать текущую крышу в Челябинске

В ТСЖ полагали, что текущая труба в подъезде - это нормально. Фото: прокуратура Челябинской области.

Жители дома № 25 по улице Молодогвардейцев в Челябинске много раз жаловались в свой жэк на текущую крышу. Но ремонт коммунальщики собрались делать только после того, как на эту проблему обратила внимание прокуратура.

— Товарищество собственников жилья «Победа» так и не приняло меры для ремонта кровли и прохудившейся системы водоотведения. Поэтому прокуратура Курчатовского района внесла представление об устранении нарушений. Документ передан председателю ТСЖ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После этого ТСЖ просто обязано устранить течь в кратчайшие сроки.

Кроме того председателя ТСЖ оштрафуют. Заплатить деньги ему придется из собственного кармана.

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