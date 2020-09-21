ЧМК произвел металлопрокат для строительства новых магистралей Москвы

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел с начала года около 2,8 тыс. тонн металлопроката на строительство Юго-Восточной хорды, участка Южного дублера Кутузовского проспекта и других московских магистралей.

На возведение и реконструкцию новых магистралей столицы ЧМК направил арматуру, стальной лист и двутавр. Продукцию комбината поставила на объекты торговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис». Строительство ведет Московская Инженерно-Строительная Компания (МИСК).

Южный дублер Кутузовского проспекта — строящаяся бессветофорная автомобильная дорога в Москве. Наряду с северным дублером будет способствовать разгрузке Кутузовского проспекта, Можайского и Аминьевского шоссе. Южный дублер протянется от Третьего транспортного кольца до МКАДа. Общая протяженность магистрали — 11,5 км с 6 полосами в обоих направлениях. В ее составе восемь путепроводов, две разворотные эстакады и четыре моста через реку Сетунь.

Юго-Восточная хорда будет иметь связь с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой, а также с Третьим транспортным кольцом. Ожидается, что строительство хорд разгрузит МКАД на 20-25%, перераспределит транспортные потоки и напрямую свяжет отдаленные округа города.

Кроме того, металл «Мечела» поставляется на реконструкцию Калужского шоссе на участке от 47 км до автомобильной дороги А-107, реконструкцию двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительство эстакады в районе метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения «пл. Остафьево — г.о. Щербинка».