Сообщения о минировании пришли на электронную почту. Фото: ЮУрГУ News / Telegram.org

В крупных вузах Челябинска с утра понедельника, 21 сентября, из-за сообщений о минировании работают силовики. Их УрСЭИ, ЮУрГУ и другие учреждения, получили по электронной почте.

— На электронную почту пришло письмо с сообщением, что здание учебного корпуса на улице Свободы 155/1 заминировано, — рассказали КП-Челябинск в УрСЭИ. — Оно было датировано вчерашним числом, но увидели его в почте только сегодня в 8:30. Сотрудники вуза позвонили по номеру 102, приехали экстренные службы с кинологами. С собаками прошли по всем помещениям вуза, в том числе уборным и подвальным, ничего не обнаружили.

В УрСЭИ уточнили, что в здании в этот момент находилось около 850 человек. Эвакуация не проводилась.

— В полиции предупредили, что не только мы получили такое сообщение с этого электронного адреса, — добавили в вузе.

Письма, по информации СМИ, получили в ЮУРГУ, ЧелГУ и РГУП.

— На один из электронных адресов ЮУрГУ поступило сообщение о минировании, — рассказала начальник пресс-службы ЮУрГУ Елена Давлетшина. — Наша служба безопасности о данном сообщении оповестила руководство университета и силовые структуры. Все здания были проверены сотрудниками силовых ведомств с кинологами. Посторонних предметов не выявлено. Учебные занятия не прерывались, массовая эвакуация не проводилась. В настоящее время университет продолжает работать в штатном режиме.

Со слов ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, все хулиганы, которые ранее сообщали о минировании здания университета, были выявлены правоохранительными органами и предстали перед судом. Он уверен, что так будет и в этот раз.

В пресс-службе Росгвардии пообещали прокомментировать серию сообщений о минировании челябинских вузов позже.

Обновлено в 13:44:

— Инженерно-технические группы ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области, совместно с кинологами подразделений, провели обследования зданий университетов ЮУрГУ и ЧелГУ, — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. — Предметов и веществ, представляющих опасность для граждан, не обнаружено.

В августе в Челябинской области из судов эвакуировали людей. Поводом стало сообщение о минировании зданий.

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