«Знаковый проект для города»: на парковке возле МФЦ в центре Челябинска сделают газон

Работы на парковке уже идут полным ходом. Фото: Эдуард Фадюшин

Власти Челябинска планируют переделать парковку перед МФЦ на улице Труда. Сейчас огромная площадка сплошь заставлена автомобилями и больше похожа на зону отчуждения, чем на центр города.

Парковочных мест станет меньше. Фото: Эдуард Фадюшин

— Проект позволит упорядочить движение транспорта на парковке, добавить 4-метровую полосу газона с последующей высадкой деревьев, а также повысить безопасность переходов за счет обустройства тротуарных выступов и обеспечения «треугольников видимости» водитель-пешеход, — доложил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по городской среде Александр Егоров.

По словам молодого чиновника, это «знаковый проект для города». Планируется завершить в течение 1-1,5 месяцев.

Планируется сделать газоны и высадить деревья. Фото: Эдуард Фадюшин

Отметим, что парковкой пользуются не только посетители МФЦ, но также работники и клиенты офисов и магазинов, расположенных в ЖК «Западный луч».

Рассказать о проекте более детально мэрия планирует на этой неделе, организовав для выезд для журналистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru