Многодетная мать из Челябинска обманула подругу на 200 тысяч рублей

Вопреки здравому смыслу жертва три раза расставалась с деньгами по собственной воле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многодетная мать из Челябинска получила три года колонии за обман своей подруги. Она три раза под надуманными предлогами похищала деньги знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сначала мошенница пообещала купить подруге билет на фестиваль «Синяя птица», потом — горящую путевку на горнолыжный курорт в Краснодарском крае. А в третий раз взяла деньги для открытия вклада в банке и приобретения автомобиля.

— Не имея намерения выполнять возложенные обязательства, обвиняемая похитила у потерпевшей денежные средства на общую сумму 217 тыс. рублей, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Приговором Ленинского районного суда Челябинска 38-летняя мошенница, которую уже судили за аналогичные преступления четыре раза, получила три года колонии.

Во время следствия обманщица вернула жертве 40 тысяч рублей. Но вот где она взяла деньги, большой вопрос. Имея троих детей, женщина не имела официальной работы и, судя по биографии, зарабатывала обманом.

В соответствии со ст. 82 УК РФ мошенница получила отсрочку на время, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

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