Челябинская область получит деньги на поддержку многодетных семей

Челябинская область получит деньги из федерального бюджета на поддержку многодетных семей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что Челябинская область вошла в перечень 36 регионов страны, которые получат из федерального бюджета дополнительно более 2,5 млрд. руб.

Деньги предназначены на поддержку многодетных семей. Средства из федеральной казны распределят по субъектам по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает Интерфакс.

Средства пойдут на ежемесячные выплаты, предназначенные на третьего и последующих детей.

Включение нашего региона в список тех, которые получат деньги, пролоббировал губернатор Алексей Текслер.

Кроме того, по решению председателя правительства РФ, более 700 млн руб получат Башкортостан, Красноярский край, Ставрополье, Челябинская область на создание дополнительных мест в детских садиках.

Кстати, в этом году Челябинская область введет в строй здания 13 новых детских садов.

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