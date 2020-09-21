Свое мнение на платформе для голосования «Активный житель 74» высказали больше 1000 человек. Фото: управление архитектуры администрации Челябинска

В Челябинске подвели итоги опроса людей о будущем благоустройстве сквера на улице Молодогвардейцев. Как сообщили в понедельник, 21 сентября, в городском управлении архитектуры, отдыхающие видят общественное пространство у гостиницы Виктория безопасным для прогулок в ночное время и свободным от сомнительных стоянок, ларьков, аттракционов. Их активные жители просят убрать навсегда.

— В опросе участвовали 1055 человек, — рассказали в управлении архитектуры администрации Челябинска. — Больше других голосовали жители Курчатовского, Калининского и Центрального районов. Благодаря участникам архитекторы из бюро «Плотинка» взглянули на сквер глазами челябинцев.

Люди видят будущий сквер безопасным для прогулок в вечернее время, безбарьерным и эстетичным. Это значит, что впечатление новое благоустройство не должны портить заброшенные здания — их, как считают челябинцы, пора привести в порядок, а открытый грунт, сомнительные аттракционы, пункты питания и любые препятствия, — убрать навсегда.

— Большинство участников опроса видят особенностью сквера фонтан, но расходятся во мнении относительно его работы, — добавили в управлении архитектуры. — Людям нравится обилие деревьев и большое пространство для прогулок с детьми, близость к дому и остановкам общественное транспорта. Но отсутствие освещения и благоустроенных мест для отдыха, неухоженность парка и отсталая пешеходная среда отталкивают.

Спокойно погулять и отдохнуть в сквер, согласно результатам опроса, приходят 49,4% участников, у 31,4% — через него проходит дорога домой и на работу, 28,2% — проводят там время с семьей. Абсолютное большинство челябинцев — 75% — остаются в нем больше, чем полчаса. При этом больше половины людей добираются до сквера пешком, 18% — на машине и 17% — на общественном транспорте.

В марте жители Курчатовского района выбирали топиарные фигуры для сквера на улице Молодогвардейцев. Тогда больше половины участников хотели увидеть там «позеленевших» героев русских народных сказок.

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